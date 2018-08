En l'entir chantun Grischun hai pluvì sutproporziunal. Cunzunt en las regiuns Tumleastga, Mantogna, Val dal Rain e Tavau n'hai quasi betg pluvì. Tenor las cifras da «Meteo Schweiz» n'è anc mai vegnì mesirà uschè pauc plievgia en il Grischun Central ed il Grischun dal Nord tranter l'avrigl e l'avust dapi las emprimas mesiraziuns da plievgia l'onn 1864. Era en l'Engiadina hai pir dus onns pluvì pli pauc che quest onn durant la medema perioda.

Uschia ha l'existenza d'aua effectuà era la flora: Per exempel han prads maghers profità e palì ha gì da patir. Las temperaturas han cuntanschì records, dentant tuttina chaschunà problems, cunquai ch'ellas en stadas sur emnas fitg autas.

Tavau cun in record negativ

La setgira ha effectuà negativ l'aua sutterrana: A Tavau han ins mesirà in livel d'aua sutterrana uschè bass sco anc mai l'avust. Era en la Tumleastga e la Val dal Rain èn ils livels d'aua sutterrana plitost bass. Percunter han ins en l'Engiadina betg pudì constatar in bass livel da l'aua sutterrana - quai haja era da far cun aua da naiv luada dals glatschers en quella regiun, uschia Remo Fehr, manader da l'Uffizi per la natira e l'ambient dal chantun.

Ils glatschers han segiramain era gì in effect positiv sin l'aua sur terra. Entras las chaudas temperaturas èn els luads ed han dà giu aua als auals e flums. Pli impurtant èn per ils flums dentant las ovras idraulicas che procuran cun turbinar las grondas reservas da l'enviern passà per ina buna quantitad d'aua.

En general è la situaziun anc betg alarmanta ed ins haja anc avunda reservas d'aua en il Grischun.