La trapla è be in indizi ch'i dat bau-scorsa, ella è betg per decimar el.

Il bau-scorsa sa multiplitgescha ti mordio sch'i fa talas chaliras la stad. Las cundiziuns per il bau-scorsa èn gia dapi intgins onns favuraivlas. Uschia hai dà ils davos onns blera laina derschida da naiv e da vent che ha spert stgaffì gnieus per il bau-scorsa. Strusch che quella laina è vegnida rugalada, suondan ussa duas stads cun talas chaliras.

Tema n'avain nus betg dal bau-scorsa, nus essan londervi da far il meglier pussaivel e vain speranza da tegnair il bau sut controlla.

Prioritad ha adina il guaud da protecziun. Sch'il selvicultur da revier vesa plantas ch'èn attatgadas dal bau-scorsa ston quels vegnir davent tant pli spert. Cunquai ch'il guaud da protecziun è per gronda part betg accessibel be gist uschia, ston las plantas derschidas vegnir sguladas or dal guaud. Uschia daventa il cumbat encunter il bau-scorsa in cumbat che custa bler e che dovra bleras resursas umanas.

