La stad 2018 è ina stad extraordinari sitga. La setgira ha cunzunt in grond effect sin l'agricultura; il fain ed il tirc han patì. Persuenter ha la puma pudì profitar da las temperaturas chaudas e da la bell'aura.

Er las alps han da cumbatter cun mancanza da pavel per las vastgas.

Il fain ed il tirc pateschan il pli fitg da la setgira, quai di Batist Spinatsch il manader da la cussegliaziun agricula tar il Plantahof. Il problem saja cunzunt ch'i è sitg gia dapi il cumenzament dal matg.

Avunda plievgia hai dapi lura be dà en paucas regiuns. Cunzunt la Val dal Rain e la Surselva ha dentant survegnì memia pauc'aua. Be paucs problems cun la sitgira datti en l'Engiadina. Per part dettia quai schizunt differenzas da val tar val. Quai vesan ins bain tar las alps; in'alp cumbatta cun la setgira, la proxima gist mo ina val pli lunsch n'ha nagins problems.

Alps ston gia uss stgargiar

Quellas alps ch'han da cumbatter ston per part gia stgargiar la biestga quest'emna. Cunquai ch'i ha en blers lieus er en las vals mo pauc u nagin pavel, perquai ch'i n'è betg creschì suenter pastg, ston ils purs gia lura dar fain. Quai fa la situaziun anc mendra e blers purs ston empustar fain da l'exteriur. Quai munta er ch'il pretsch da fain va ensi.

Mazzar la biestga è in'opziun

Per part è la consequenza schizunt che purs ston laschar mazzar animals. Quai effectuescha ch'il pretsch da charn va engiu. Tenor Batist Spinatsch stoppia mintga pur uss far las calculaziuns: Quant blera biestga hai jau? Con bler fain? E tanscha quel per vegnir sur l'enviern? Sustegn cun cussegl datti davart il Plantahof. Tut tenor basegn metta l'agid da muntogna u er l'uffizi d'agricultura a disposiziun daners.

