La setgira che regia il mument en l’entir chantun fa quitads a l’Assicuranza d’edifizis dal Grischun. Perquai ha ella intimà las vischnancas d’ordinà in scumond per fieus artifizials durant las festivitads dal di da la festa naziunala. L’assicuranza na po dentant betg decider, las vischnancas pon decider sch’ellas vulan schlargiar il scumond absolut dal chantun, quai tut tenor basegn.

Cuira ha gia ordinà in scumond general per la citad

La citad da Cuira ha gia ordinà in scumond per fieus artifizials sin tut l’intschess public e privat da la citad. Era han las autoritads da Cuira recumandà a la populaziun da betg far gril cun charvun.

Las ordinaziuns dal chantun restan adina en vigur

Las vischnancas na pon betg schluccar las reglas chantunalas. Uschia resta quai en grondas parts dal chantun scumandà fa far fieus en ils guauds u al ur dals guauds.

