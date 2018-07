Cunzunt da la vart tessinaisa, sin il plaun da Casaccia vegnia cuntrafatg al scumond, ha ditg Christian Bernasconi dal Center Pro Natura da Acquaclada al radio tessinais RSI.

Il Tessin è stà in dals emprims chantuns, ch'ha scumandà il far fieu absolut en il liber pervia dal privel d'incendis da guaud. Entant vala il cumond er en tschertas parts dal Grischun ed en il Vallais. Tgi che na sa tegna betg vi dal scumond sto far quint cun in chasti da fin 20'000 francs.

