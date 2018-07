En la gronda part dal chantun èsi scumandà da far fieu. Grond da disturbar na para quai dentant betg. Quels ch'han mangià la fin d'emna sper il Rain han gì avunda alternativas.

La pauca plievgia la fin d'emna era mo in gut sin il crap chaud.

Blera glieud n'era betg al Rain la fin d'emna, cunquai ch'i ha pluvì l'avantmezdi. La gronda part da la glieud campeschan tar il campadi Au. Per els n'è il scumond da far fieu betg in grond problem. Els pon cuschinar en lur rulottas u ch'els preparan lur gentar cun gas. Opziuns datti numerusas.

E sch'els van al Rain a mangiar, lura mangian blers oramai insatge fraid. «Meglier ina salata ch'in incendi da guaud», manegia in um dal chantun Son Gagl. Il fieu che schluppina, la savur da liongias brassadas, il seser enturn las flommas ed ils vestgids che spizzan da fim - ina sort ritual che manca però a divers.

