Dapi mais manca la plievgia ed era ils urizis ch’èn vegnids regiunalmain fitg different n’han betg pudì megliurar la situaziun. En tscherts lieus saja era scumandà ni almain limità da sauar il funs. E cun mintga di senza plievgia vegnia la situaziun pli precara. Surtut il provediment da pavel e da garantir ch’avunda pavel saja avant maun per l’enviern saja il mument ina gronda sfida per ils purs. Uschia dettia quai actualmain plirs purs ch’hajan stuì dar a maz animals ed il martgà saja per part surchargià.

Mesiras internas en la branscha

Per pudair garantir la furniziun da fain e pavel sitg, duajan purs cun avunda fain porscher quel sin il martgà ed plazzar quellas purschidas sin las bursas da pavel da las uniuns chantunalas, scriva l’Uniun purila svizra. Era duajan purs che han la pussaivladad da prender si ulteriurs animals durant l’enviern annunziar quai ad uras per ch’ils chantuns possian coordinar las purschidas.

Dapli solidaritad

En la branscha duajan ils purs mussar dapli solidaritad ed era betg nizzegiar questas stretgas per far gudogns, scriva l’Uniun purila. Surtut las mazlarias na duajan betg nizzegiar a moda negativa la situaziun e sbassar ils pretschs per muvel, sco gia capità l’emna passada, accentuescha l’Uniun purila svizra.

