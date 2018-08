L’uniun purila svizra UPS pretenda da la Confederaziun mesiras da sustegn pervia da l’unda da chalira. Sco mesira immediata pretenda l’uniun da stritgar per in tschert temp ils dazis d’import sin fain da 3 francs per 100 kilos.

L’Uniun purila svizra vul inoltrar il mardi in catalog cun mesiras a la Confederaziun. Quai ha confermà il directur da l’uniun Jacques Bourgeois sin dumonda da l’agentura da novitads Keystone-SDA in rapport da la gasetta «Le Temps». Ma er il «Schweizer Bauer» ha rapportà da la pretensiun dad annullar temporarmain ils dazis sin imports da fain. Quels muntan actualmain a 3 francs per 100 kilos. En in segund pass pudess tenor Bourgeois er vegnì pretendì d'annullar ils dazis sin tirc da pavel.

Ina situaziun precara

La situaziun actuala saja per blers purs alarmanta, ed ina fin dals dis da chalira na saja betg en vista. Las consequenzas da la chalira pertutgian differentas spartas, uschia stuessan ils allevaturs da muvels producir da quest temp il nutriment per l’enviern, pervia da la setgira quintan els dentant che la racolta crodia per gronda part ora. En l'agricultura pateschian oravant tut ils producents tar la racolta da rava da zutger, tartuffels e tirc da la permanenta sitgira. Els quintan cun gronda perdita da racolta.

