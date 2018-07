I è chaud e sitg. Il privel d'incendis da guaud en Svizra crescha ed en il Grischun èsi perfin scumandà en divers lieus da far fieu. Ma era ils livels da l’aua èn pli bass che normalmain e la temperatura da l’aua pli chauda. Ord quest motiv ha uss infurmà la Confederaziun.

La Svizra e sitga ed per il mument resta quai uschè.

En tut la Svizra èn ils livels dals flums sut la media normala. Excepziuns sajan mo flums ed auals ch'èn en vischinanza da glatschers ni nua che naiv lieua. Era flums gronds sco L’Aara, la Reuss o la Limmat han il mument pli pauc aua.

Temperaturas da l'aua autas

Tar ils lais e la situaziun in zic autra. Entant ch'il lai da Genevra ni il lago Maggiore han nivels en la media, è il livel dal lai da Constanza, dals Quatter Chantuns , dal Lai Rivaun, ni era dal Lai da Turitg e Zug fitg bass. Intgins da quests lais hajan cuntanschì livels bass da record. Era las temperaturas da l'aua en ils lais ma era en ils flums saja fitg auta per quest temp, quai che procuria per stress tar ils peschs. Uschia vegnan ils peschs malsauns ni ston perfin murir, scriva la Confederaziun.

Per che la situaziun sa calmia dovri plievgias intensivas

Per ina regeneraziun stuessi dar ina fasa da plievgia regulara e quai sur in temp. Mo singuls urizis na tanschian betg per cumpensar il deficit d’aua en il terrain scriva l'Uffizi federal d'ambient. Era il privel d'incendis da guaud po mo vegnir reduci cun plievgia regulara.

