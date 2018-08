Setgira - Setgira – Purs survegnan sustegn da la Confederaziun

La Confederaziun vul sustegnair ils purs per evitar donnas tras la setgira actuala. Concret duajan ils dazis per la cumpra da pavel sitg vegnir reducids. Cusseglier federal Johann Schneider-Ammann ha incumbensà l'uffizi federal per agricultura da prender las mesiras necessarias.