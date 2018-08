Tscherts manaschis d'alp èn pertutgads pli fitg ch'auters da la setgira. Ils ins ston ponderar da stgargiar lur animals gia l'avust, entant ch'auters n'han betg gronds problems. Quai dependa da plirs facturs, sco per exempel da l'autezza da l'alp sur mar, da l'irradiaziun dal sulegl, ma era quantas funtaunas che l'alp ha e quant effectivas che quellas èn. Ma era anc auters facturs giogan ina rolla. Ils responsabels sajan fitg attents e persequiteschan la prognosa da l'aura di per di, raquinta Töni Gujan, cussegliader d'economia d'alp dal chantun.

Sa dustar cun schliaziuns individualas

I dat differentas opziuns, co ils manaschis periclitads sa dostan encunter la setgira. Per exempel pon ins spargnar aua da schubregiar la stalla u er aua per il persunal. In'autra pussaivladad è da manar enturn auals. I saja era bun, ch'ils pertutgads sin las alps decidian a moda individuala, co cumbatter la setgira per evitar ina stgargiada pli baud ch'usità:

Quai èn profis. Els enconuschan fitg bain la situaziun al lieu.

Co vesi or en il futur?

Far prognosas per las proximas stads è grev. Sch'i dat er ils proxims onns tals lungs temps da setgira, stoppian ins gidar cun investiziuns en l'infrastructura per tegnair la biestga il temp usità si en ils auts. Mintga manaschi d'alp è er obligà da far sias atgnas ponderaziuns, tge ch'ins possia emprender or da l'actuala stad da setgira, di Daniel Buschauer, manader da l'Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun.

L'uffizi è actual tschertgà

L'Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun appartegna al Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun. El occupescha radund 45 collavuraturas e collavuraturs. Il pensum principal da l'uffizi è il mantegniment e la promoziun d'in'agricultura cumpetitiva. Il mument dumonda inqual pur per cussegl tar l'uffizi. Blers purs vulan savair co ì vesa ora cun las contribuziun a l'alpegiada (Sömmerungsbeitrag).

Tge è la contribuziun a l'alpegiada? La contribuziun a l'alpegiada è part dals pajaments directs. Ils purs survegnan ina tscherta summa per il temp ch'il muvel è si d'alp. Sche quai è pli pauc che 75% dals dis usitads, survegnan ils purs normalmain pli pauc daners. Tenor la lescha davart ils pajaments directs èsi dentant pussaivel da survegnir la summa cumplaina, sch'ina pussanza pli auta, sco per exempel la setgira, impedescha da star il temp usità ad alp. Per dumondas en connex cun las contribuziuns è l'Uffizi da agricultura e geoinfurmaziun responsabel.

