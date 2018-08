Raschun è la chalira. Pervi da las temperaturas autas è l'asfalt pli lom ed ils tancs da 57 tonnas pudessan far donns.

Tancs da cumbat pon charrar be pli la notg

In pledader da l'armada svizra ha declerà ch'ins dischlocheschia ils tancs da cumbat enstagl durant la notg. I vegnia evaluà mintgamai individualmain cura e sur tge ruta ch'ils tancs vegnian spustads.

Marschar la bun'ura

Er en auters reguards sto l'armada far midadas pervi da la chalira: Per part dastgan ils schuldads sa vestgir pli lev, marschs ed auters strapatschs corporals vegnian per part spustads sin la damaun u la saira. Grazia a las differentas mesira n'haja dà anc nagins cas da collaps pervi da la chalira.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Schuldads dastgan purtar resti pli lev

RR novitads 11:00