Ils arguments a favur dal pachet da mesiras per las medias n'hajan betg persvas votantas e votants. Per la maioritad da la populaziun haja la fatschenta previs memia blers daners per promover las medias. Er sajan bleras e blers suandads a l'argumentaziun che la fatschenta favuriseschia chasas edituras grondas. Uschia haja dà l'impressiun ch'ils fauss profiteschian, analisescha Simonetta Sommaruga il resultat. Da remartgar saja che cunzunt la Svizra tudestga haja refusà la fatschenta. Per chasas da medias pitschnas saja uschia ina sfida da far investiziuns.

Il mument saja quai anc memia baud da dir co ch'i giaja vinavant u sche parts dispitaivlas dal pachet da mesiras vegnian elavurads da nov. I saja d'acceptar la decisiun da la populaziun, ha la ministra da medias ditg vinavant.

Suenter il Na dad oz na datti betg dapli daners per promover las medias.

Il minister da finanzas Ueli Maurer è s'exprimì davart las taxas da bul. Il Na dad oz, pia che las taxas da bul na vegnan betg abolidas, na saja betg dramatic, ma er betg in bun signal per futurs projects da taglia. Il Na dad oz na fetschia betg curaschi a fatschentas giuvnas ed interpresas che vulan investir.

Il Cussegl federal stoppia uss sa fatschentar cun la realisaziun da l'iniziativa per scumandar reclama da tubac. Il pievel ed ils chantuns hajan decis che uffants e giuvenils stoppian vegnir protegids meglier da reclama da tubac. Er la cuntraproposta n'haja betg persvas, uschia il minister da sanadad Alain Bereset. Uss stoppia l'iniziativa vegnir cumbinada cun la lescha davart products da tubac ch'è gia vegnida tractada en il parlament. Cura che l'iniziativa entra en vigur n'è anc betg cler.

En pli è il minister da sanadad Alain Berset s'exprimì davart il scumond d'experimentar cun animals ch'ha fatg cleramain naufragi a l'urna. I dovria vinavant experiments cun animals per sviluppar medicaments e terapias. En Svizra valian però reglas rigurusas per experimentar cun animals, ha el accentuà.