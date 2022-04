7 / 7

Legenda: Hans Vetsch È stà per in curt temp commember da la Partida liberaldemocrata – candidescha uss dentant senza partida . Ses profil na correspunda er betg ad in profil classic da la PLD. El è pli avert vers l'exteriur ed er pli social che sia anteriura partida. I sa mussan singulas parallelas cun Carmelia Maissen sco p. ex. tar la politica da migraziun. Smartvote