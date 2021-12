L’hotellaria grischuna ha nudà la stagiun da stad 10,6 pertschient dapli pernottaziuns ch’anc avant in onn. Dal matg fin l’october hajan passà 2,7 milliuns persunas pernottà en il Grischun. Quai scriva l’Uffizi per economia e turissem dal Grischun.

La gronda part dals giasts derivan da la Svizra, suandà da la Germania, l'Italia e la Frantscha. E la pli gronda midada hai dà a San Bernardino cun in plus da 43,5 pertschient, suandà da Cuira cun 38,1% e Signuradi cun 29,1%.

34,5% dapli pernottaziuns en Svizra

En l’entira Svizra saja il dumber da pernottaziuns s’augmentà per 34,5 pertschient sin 18,2 milliuns. Quai ha communitgà l’Uffizi federal da statistica. Il dumber da giasts svizzers saja s’augmentà per 21,3 pertschient sin 12,7 milliuns. Quel da giasts da l’exteriur per 78,8 pertschient sin 5,6 milliuns.