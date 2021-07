El na veglia betg sa lamentar da la stad, uschia Urs Gaupp, possessur da l’orticultura Gaupp SA a Vaz Sut. La primavaira saja stada bler mendra, cura che las plantinas sajan scheladas.

Buns palantschieus

Anc sch’i plova intgins dis en retscha, ses palantschieus èn levs e da sablun, l’aua svaneschia giu en la glera e davent. Sulettamain chaus salata po la blera plievgia laschar smarschir, quai capitia dentant savens, uschia Gaupp.

Granella impedescha da far capuns

Savens cura ch’i saja grisch e bletsch, veglia la glieud far capuns, uschia Urs Gaupp. La granella aveva dentant fatg pitschnas rusnas en ils fegls d’urtais. Uschia haja dà ina glista da spetga da duas emnas per pudair far capuns.

Jau hai pli gugent sch’igl è sitg. Lura poss jau far tuttas lavurs. Zerclar da plievgia na fatsch jau betg. Il zerclim crescha dentant tuttina. E tuttenina na pon ins strusch suenter cun zerclar.

Memia bler aua n’è betg uschè problematic sco memia pauc aua. L’orticultura Gaupp pumpa sezza l’aua sutterrana. Il scenari d’orrur fiss ina panna d’electricitad da plirs dis, uschia Urs Gaupp. Las culturas en las serras giessan a frusta.

Il provediment d’aua è l'essenzial per nus.

Sch’ins lavuria en la natira, lura stoppian ins quintar cun tut ils fenomens da l’aura. Blera plievgia, temperaturas bassas u era dis sitgs da chalira. Ina tscherta segirtad porschia era il fatg ch’el haja bleras differentas culturas. Intgins legums hajan gugent blera aua, auters possian vertir meglier temperaturas autas. E sch’i dettia propi ina giada il cas ch’ina entira cultura giaja da l’aua giu, lura sa gidian puras e purs da legums grischuns in cun l’auter. La solidaritad saja gronda.