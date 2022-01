La strategia da l'avertura controllada saja sa cumprovada, concluda l'organisaziun da branscha Pendicularas Grischun. Malgrà corona e l'aura variabla, sajan cunzunt ils giasts svizzers stads fidaivels al Grischun. Tenor il monitur da Pendicularas Grischun han bun 28% dapli giasts giudì il sport d'enviern cumpareglià cun l'onn passà. Cumpareglià cun la media da 5 onns èsi anc adina in plus da radund 23%. Uschia hai dà bunamain 28% dapli svieuta da transport per las pendicularas.

Aura, vacanzas anticipadas e homeoffice han gidà

La raschun per quest svilup saja oravant tut las cundiziuns excellentas per il sport da naiv, las vacanzas da scola anticipadas en plirs chantuns, e la pussaivladad da lavurar en il «homeoffice» ord la chasa da vacanzas. Era dapli svieuta ha fatg la gastronomia. Quai che n'è però nagina surpraisa, perquai ch'ils restaurants eran serrads l'onn passà da quest temp – cun excepziun dal take away.

Martin Hug è cuntent

Er il president da las Pendicularas Grischunas Martin Hug è cuntent cun il svilup positiv. Ins haja uschia pudì cumpensar la sperdita fatga l'emprim onn da corona – il 2020.

Tge che saja era stà plaschaivel è ch'ils osps hajan quest onn puspè pudì far diever da las ustarias. Sco quai che Martin Hug di, hajan blers dad els giudì insatge da baiver u da magliar en las ustarias dals territoris. Quai saja alura era sa mussà sin la svieuta totala da las Pendicularas Grischunas.

01:16 video Las pendicularas grischunas nodan puspè cifras sco avant corona Or da Telesguard dals 03.01.2022. laschar ir

Betg dapli accidents che uschiglio

Accidents n'haja betg dà dapli che auters onns, di Martin Hug. L'impurtant saja ch'ils accident na sajan betg uschè grevs ch'els stoppian vegnir tractads sin la staziun intensiva. Pervia da la situaziun da corona e las persunas sin las staziuns intensivas, han ins las davosas emnas adina puspè fatg quitads ch'il plaz na tanschia betg per ils pazients e las pazientas da la pista.

Martin Hug ha en quest connex accentuà ch'i saja ord vista da las pendicularas era per las proximas emnas impurtant da betg giuditgar ulteriuras mesiras e restricziuns sulettamain vid il dumber d'infecziuns novas, mabain cunzunt vid la situaziun sin las staziuns intensivas.