Il chantun Grischun survegn bunas notas per ses management da pandemia, quai resulta dad in studi dad Avenir Suisse. En il rapport cumapreglia la fabrica da reflexiun Avenir Suisse plirs secturs d'incumbensa dals chantuns en la politica da corona. Tranter auter il testar ed il contact tracing, ils ospitals, las campagnas da vaccinaziun u er las scolas e l'agid per cas da direzza. Il chantun Grischun haja cuntrari ad auters chantuns fatg bler endretg. Quai cun esser stà preparà ordavant sin ina tala crisa, uschia ils auturs dal studi. Per dumagnar sut controlla la pandemia na dettia en la pratica betg in'autra via che da far tests extendids en cumbiaziun cun il contact tracing. Quai haja er l'exempel dal Grischun mussà. Er en chaussa agid per cas da direzza survegn il Grischuns bunas notas. Sco singuls auters chantuns sajan las indemnisaziuns vegnidas calculadas strictamain tenor criteris economis.

Ord l'archiv

Il favrer 2021 ha il chantun Grischun lantschà l'offensiva da testar en interpresa ed uschia stà piunier da tests: