Sco ils organisaturs scrivan, hajan ins nizzegià la pausa sfurzada pervia da la pandemia per intginas midadas. Uschia daventa il bindel per la festa era gist ina lottaria. Il bindel è numerà e mintgin e mintgina ch'ha in bindel prenda uschia era automaticamain part ad ina lotteria nua ch'i dat da gudagnar divers premis. Ils bindels èn limitads sin 15'000 tocs.

Perquai ch'i dat dapi il cumenzament dal 2022 ina nova lescha da rument datti era midadas en il concept per la festa da Cuira. L'occurrenza sto duvrar vaschella reutilisabla. Uschia vegnia a dar per buttiglias e bavrondas in sistem da jetons.