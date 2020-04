La Svizra sustegna projects d'organisaziuns d'agid che s'engaschan en champs da fugitivs cun 1,1 milliuns francs. Cun ils daners vul la Svizra cunzunt sustegnair ils uffants e giuvenils en ils champs da fugitivs sin las inslas grecas en l'Egeica. Ils giuvens duain surtut survegnir cussegliaziun psicologica.

Plinavant èn ins il mument vid preparaziuns per porscher asil a 22 requirents d'asil minorens che han colliaziuns famigliaras en Svizra. Quai aveva la Confederaziun offert a la Grezia il schaner. Il Secretariat da stadi per la migraziun SEM organisescha il viadi. Ils daners duajan era promover mesiras da prevenziun en ils champs per proteger las persunas che tschertgan asil dal coronavirus.