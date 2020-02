cuntegn

1,2% dapli plazzas - Il boom da jobs cuntinuescha dapi 10 onns

Dapi 10 onns crescha il dumber da plazzas en Svizra ad in crescher. Er en l'ultim quartal dal 2019 è il dumber da plazzas creschì, numnadamain per 1,2% entaifer in onn. Plinavant vul la maioritad da las interpresas anc augmentar il dumber da plazzas.