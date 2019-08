Il gudogn saja sa reducì per 16% sin 436 milliuns francs, citescha la SDA da la communicaziun da Schindler. La svieuta percunter saja creschida per 3,3% sin bun 5,43 milliardas francs. Tenor Schindler haja quai da far tranter auter cun custs pli auts per pajas e material.

Ils emprims sis mais ha Schindler pudì meglierar las empustaziuns. Sco quai ch'il concern communitgescha, saja quel s'augmentà per 3,8% sin 6,09 milliards francs.

Cun las cifras preschentadas ha Schindler cuntanschì stgarsamain las spetgas dals analists.

RR novitads 09:00