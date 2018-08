Las spesas da l'anteriur schef da la Raiffeisen Pierin Vincenz daventan impurtantas en l'inquisiziun cunter el e ses cussegliader Beat Stocker.

Revisiun e compliance da la Raiffeisen han manchentà da reagir tar las spesas inoltradas a moda manglusa. Aduno aveva instradà l'inquisiziun ch'è ussa pendenta.

Sch'i po vegnir cumprovà che Vincenz e Stocker han incassà spesas per lur agen interess è cumprovà ch'els han gestiunà a moda malfidaivla.

Recapitulaziun eveniments Pierin Vincenz Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Finma investighescha transacziuns dad Aduno e Raiffeisen, nua che Pierin Vincenz gioga ina rolla (tar Aduno sco president dal Cussegl d'administraziun, tar Raiffeisen sco CEO). Da sclerir: Sch'i ha dà in conflict d'interess ubain schizunt donns, cura che Raiffeisen ha cumprà Aduno.

investighescha transacziuns dad Aduno e Raiffeisen, nua che Pierin Vincenz gioga ina rolla (tar Aduno sco president dal Cussegl d'administraziun, tar Raiffeisen sco CEO). Da sclerir: Sch'i ha dà in conflict d'interess ubain schizunt donns, cura che Raiffeisen ha cumprà Aduno. December 2017: Finma sistescha la procedura cunter Pierin Vincenz, suenter che lez è sa retratg da tut las funcziuns da manar tar la Helvetia.

Finma sistescha la procedura cunter Pierin Vincenz, suenter che lez è sa retratg da tut las funcziuns da manar tar la Helvetia. December 2017: Aduno e Raiffeisen fan denunzia penala cunter Pierin Vincenz ed in'ulteriur commember dal cussegl d'administraziun.

Aduno e Raiffeisen fan denunzia penala cunter Pierin Vincenz ed in'ulteriur commember dal cussegl d'administraziun. 25-1-2018: Vincenz desista dal presidi en il Cussegl d'administraziun da la Repower.

Vincenz desista dal presidi en il Cussegl d'administraziun da la Repower. 27-2-2018: La polizia interroghescha Pierin Vincenz e fa perquisiziuns en pliras chasas. La procedura marscha cunter Vincenz e quatter ulteriuras persunas.

La polizia interroghescha Pierin Vincenz e fa perquisiziuns en pliras chasas. La procedura marscha cunter Vincenz e quatter ulteriuras persunas. 3-3-2018: Pierin Vincenz vegn en arrest d'inquisiziun.

Pierin Vincenz vegn en arrest d'inquisiziun. 16-5-2018: Dretgira prolunghescha arrest d'inquisiziun.

Dretgira prolunghescha arrest d'inquisiziun. 12-6-2018: Procura publica lascha liber Pierin Vincenz cun cundiziuns. Las inquisiziuns cuntinueschan.

Procura publica lascha liber Pierin Vincenz cun cundiziuns. Las inquisiziuns cuntinueschan. 18-7-2018: Schef da la Raiffeisen, Patrik Gisel, sa retira per la fin dal 2018. Cun quest pass vul el finir la debatta publica enturn sia persuna e proteger la reputaziun da la banca.

En il cas cunter Pierin Vincenz e ses collega Beat Stocker vul la procura publica da Turitg mussar si ch'els han gestiunà a moda malfidaivla tar la firma da cartas da credit Aduno e la banca Raiffeisen. Fitg impurtant per l'inquisiziun cunter Vincenz èn sias spesas, scriva la Sonntagszeitung. Qua na giaja betg be per l'autezza da las spesas e la dumonda tge ch'è vegnì quintà giu sco spesas, mabain er per la furma en la quala las dumondas èn vegnidas scrittas.

Qua dettia adina dapli detagls brisants che vegnian a la glisch. En in cas sajan 10'000 francs vegnids pajads – sulet sin fundament d'in figl A4 cun scrit si 10'000 francs, l'indicaziun spesas e la suttascripziun da Pierin Vincenz.

Fin trais onns en praschun

Segnà il document da quellas uras ha il president dal cussegl d'administraziun da quai temp, Johannes Rüegg-Stürm. Tar el ed er il rest dal cussegl d'administraziun ha la Surveglianza federala dals martgads da finanzas, FINMA gia constatà ch'i hajan negligì lur obligaziun da controlla. Pertge che ni la revisiun ni la compliance han reagì malgrà ch'i n'ha dà nagina quittanza n'è betg cler. La Raiffeisen n'haja betg vulì pigliar posiziun, damai ch'i cas na saja anc betg serrà giu.

Era la FINMA aveva constatà gia il matg en lur rapport che las spesas na sajan betg adina stadas en il senn da la firma. Tut quai vegn uss giuridicamain relevant. Sche la procura publica po cumprovar che Vincenz ha dà ora quests daners per ses agen interess e betg en l'interess da la firma sche ademplescha quai la renfatscha da gestiun malfidaivla. Pertge lura è era cumprovà ch'igl è vegnì fatg donn als societaris da la banca. Sulet per quai pudess Vincenz vegnir chastià cun enfin trais onns en praschun.

Bainbaud da quintar cun novas revelaziuns

Er tar Aduno haja Vincenz pajà ora fitg autas summas per spesas senza descriver per tge, quai sur tut a ses cussegliader Stocker. En tut giaja per summas da plirs milliuns, scriva la SonntagsZeitung.

L'avantatg tar Aduno e Raiffeisen è ch'i saja relativamain simpel da mussar ora per quant che las fatschentas èn vegnidas cugliunadas. Tar las firmas ch'èn vegnidas cumpradas pudessi esser pli grev da cumprovar che Vincenz e Stocker sajan sa cumprads en relativamain bunmartgà tar firmas ed hajan lura vendì quellas pli char ad Aduno e la Raiffeisen. La Raiffeisen è il mument vid sclerir cun in'inquisiziun interna da quantas firmas ch'i sa tracta.

La banca haja manegià ch'i saja bainbaud da quintar cun novas revelaziuns. Il pli tard a la radunanza generala dals 10 da november vegn spetgà in rapport intermediar substanzial.

