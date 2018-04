Ch' ils giasts ston ir sez per lur tschavera sa chapescha ozendi da sasez. 1938 era quai anc stà revoluziunar.

Il fanadur 1914 è l'armada vegnida mobilisada per segirar ils cunfins. L'uniun cun il num «per il bainesser da la schuldada» ha sinaquai gì l'idea d'avrir stivas da schuldada. Inizianta da questas stivas è stada Else Züblin-Spiller. «Ella ha preschentà si'idea da questas stivas – che na duain betg servir alcohol – sco proposta al stab general a Berna», declera Jakob Tanner, istoricher e professer emerità da l'universitad Turitg. Ensemen cun autras giuvnas saja Else Züblin-Spiller allura sa messa vid realisar si'idea.

Guntgir la lungurella durant la guardia sin il cunfin

La fin finala haja ella pudì construir 700 stivas da schuldada senza purschida d'alcohol. «L'armada era intgantada da quest concept, perquai ch'ils schuldads stuevan spetgar ditg sin ils cunfins senza ch'insatge capitass», uschia Jakob Tanner.

Dals cunfins en fabrica

Cun las stivas da schuldads pudevan els tenor Jakob Tanner guntgir la lungurella. Else Züblin-Spiller haja anc durant la guerra ponderà, co ins sappia manar vinavant il concept da las stivas. Ella haja gì l'idea da transferir ellas en las fabricas e prendì si il discurs cun divers interprendiders. Tranter auter era cun la quinada dad Adolf Bühler, schef da la fabrica da maschinas frars Bühler ad Uzwil en il chantun St. Gallen. Suenter tractativas haja Adolf Bühler lubì la construcziun da l'emprima cantina da la Svizra ch'exista fin oz.

RR actualitad 08:00