Valurs cristianas hajan forsa per blers in tif conservativ ha ditg la presidenta da la EVP Svizra Marianne Streiff oz a la radunanza da giubileum a Berna. Ella ha dentant fatg attent che valurs sco egualitad, persistenza, responsabladad e autenticitad sajan era anc oz actualas, oravant tut en la politica.

La Partida evangelica saja vegnida fundada il 1919 en in temp malruassaivel suenter l’emprima guerra mundiala – cura che la populaziun tschertgava tegn tranter ils pols politics. Era oz veglia la EVP sco partida dal center far punts tranter ils pols. Cun il slogan «Per che valurs quintan puspè» vul la partida recaltgar en las elecziun naziunalas dal october in ulteriur sez en il parlament federal. Il mument ha ella be 2 sezs, in represchentant dal chantun Berna e da Turitg.

