L'onn 2018 èn 107 armas dal militar sparidas. Quai è in quart dapli che anc l'onn 2017. Lura eran 85 buis d'assagl e pistolas idas a perder. Quellas cifras ha il departament federal da defensiun communitgà.

Dapi il 2009 haja l'armada svizra stuì registrar 766 armas sco sparidas. Da quellas èn l'onn passà 36 puspè vegnidas nanavant – trais en l'exteriur.

Enguladas, brischadas, persas...

Tenor il pledader da l'armada Stefan Hofer datti diversas raschuns che las armas militaras svaneschian. Per l'ina vegnian talas enguladas tar ladernitschs en chasadas ni durant ch'ils schuldads èn da viadi en servetsch. Er tar brischaments da chasadas vegnian armas militaras destruidas. Ma er durant il servetsch militar possian armas ir a perder, per exempel sche talas crodian en l'aua durant exercizis da surpassar in flum.

L'interess da salvar las armas militaras suenter avair absolvì il servetsch militar saja vegnì pli pitschen. L'onn 2017 hajan 90% dals militars relaschads gì nagin interess da salvar l'arma.

RR novitads 12:00