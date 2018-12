Cun sia decisiun concretisescha la dretgira ils indizis che laschan supponer che las abitaziuns duain pli tard vegnir duvradas sco abitaziuns secundaras. La sentenzia dal Tribunal federal fa cle,r che las autoritads ston examinar sche projects per emprimas abitaziuns pon er servir a moda realistica sco talas.

La lescha per segundas abitaziuns prevesa numnadamain ch'il diever sco emprima abitaziun po vegnir sistì sch'i na vegn chattà nagin successur per l'abitaziun, malgrà ch'ins ha scrit ora ella. Questa excepziun en la lescha cumpiglia tenor il Tribunal federal la ristga ch'insatgi che bajegia metta gia da l'entschatta davent sin quai ch'il diever possia vegnir midà en quel per ina segunda abitaziun. Quai cuntrafetschia al senn da la regulaziun per limitar las segundas abitaziuns.

Medems plans auter diever

Il 2012 aveva il patrun da construcziun dà en ina dumonda per stgarpar giu duas chasas e planisà in nov project per 12 abitaziuns secundaras. Il chantun aveva approvà in recurs per ch'il patrun stoppia sclerir sch'il project na cuntrafetschia betg a las reglas pervi da segundas abitaziuns.

Il 2016 ha il patrun lura dà en anc ina giada exact il medem project simplamain cun il diever sco emprimas abitaziuns. Il Tribunal federal ha uss dà raschun al recurs. Pervi da la moda e maniera co il project duai vegnir construì ed ils pretschs previs, saja d'ir da quai ora che las abitaziuns na vegnian betg duvradas sco emprimas abitaziuns.

