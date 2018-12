13avla renta per pensiunads

Per pensiunads duai dar ina 13avla renta, equivalenta ad ina 13avla paja.

Tgi che vegnia pensiunà oz e damaun survegnia damain da sia cassa da pensiun che quels da las annadas avant. La meglra e pli prudenta via per in nivel da renta sco s'auda, saja d'augmentar las rentas d'AVS. Uschia hai num en ina communicaziun. Er las rentas d'AVS na vegnian betg da tegnair pass cun las pajas. Plinavant chaschunian las premias da cassas da malsauns autas che adina dapli pensiunads dovrian prestaziuns supplementaras.

Ils delegads da l'uniun sindicala svizra han incumbensà la suprastanza da preparar in'iniziativa. Ella duai vegnir lantschada la primavaira.

