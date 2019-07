L'examinaziun che ha cumenzà il mars dal 2017 è uss vegnida serrada en enclegientscha, sco quai che la WEKO ha communitgà. Entras quai che la fatschenta è sa decidida da cooperar, hai dà ina sancziun pli bassa. Bucher Landtechnik tutga tar Bucher Industries.

S'obligà da chalar cun talas praticas

Bucher ha obligà pli baud tut lur revendiders d'empustar tut ils tocs da reserva per tractors da la marca New Holland tar ella. Plinavant haja dà in sistem d'impuls che haja collià cundiziuns da rabat per tractors da New Holland cun la quantitad cumprada. L'interpresa saja uss s'obligada da chalar cun questas praticas.

Importader general

Bucher Landtechnik è l'importader general da las marcas New Holland, Case IH e Steyr e venda quellas al martgà dal fatg. Bucher Industries producescha er sezza maschinas per l'agricultura cun Kuhn Group.

RR novitads 11:00