La festa per 50 onns dretg da votar da las dunnas

50 onns suenter che l'emprima dunna ha dumagnà il pass en il parlament svizzer, han 150 persunalitads da la politica, da la scienza e la societad civila festivà quest eveniment istoric en la sala dal Cussegl naziunal a Berna.

Oz 40% dunnas en parlament

En ses pled ha la ministra da giustia, Karin Keller-Sutter engrazià a tut las dunnas ed ils umens che sajan s'engaschads durant decennis per l'egualitad dals dretgs da las dunnas en la politica. Ozendi haja la Svizra ina quota da dunnas da passa 40% en il parlament. La Svizra è stada in dals ultims stadis europeics ch’ha introducì il dretg da votar da las dunnas il 1971.

Vad e Neuchâtel eran ils emprims

Il dretg da vuschar sin plaun federal è vegnì decidì il 1971 en ina votaziun dal pievel. La gronda part dals chantuns è lura suandada. Intgins chantuns avevan gia avant il dretg da vuschar per dunnas, sco per exempel Vad e Neuchâtel eran il 1959 ils emprims, il 1960 è suandà Genevra, il 1966 Basila-Citad, il 1968 Basilea-Champagna, il 1969 Tessin ed Appenzell Dadora era il 1989 il segund davos chantun che ha introducì il dretg da vuscha per dunnas.

