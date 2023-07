175 onns constituziun federala

Radund 70'000 persunas han visità la fin d’emna dudesch construcziuns federalas e l’hotel Bellevue a Berna. Quai han communitgà ils organisaturs ed èn il medem mument sa perstgisads per ils temps da spetga lungs. Per exempel sajan visitadras e visitaders stads per part pliras uras en colonna per vesair la sala dal Cussegl naziunal e dal Cussegl dals chantuns sco er la stanza dal Cussegl federal.

1848: in onn revoluziunar per la Svizra

1848 è ina cesura en l’istorgia da la Svizra. Suenter la guerra dal Sonderbund è naschida l’emprima republica stabila en l'Europa. E l’act da naschientscha è stada la nova Constituziun, in document revoluziunar quai che pertutga las garanzias e libertads democraticas.

1848 vala perquai sco onn da naschientscha da la Svizra sco stadi federativ modern. E quai vali da festivar, di Andreas Schilter, il responsabel per las festivitads da questa fin d’emna. Ils emprims onns dal stadi nov sajan schon stads turbulents, sche betg schizunt caotics, di el.

Legenda: Andreas Schilter RTR

Il stadi federativ n’aveva anc betg agens bajetgs. Las sesidas e sessiuns han perquai gì lieu en stanzas per part memia stgiras. Ultra da quai hai era dà in duel tranter dus deputads.

Plaun plaunet è quai lura sa midà. La Confederaziun ha cumenzà a construir agens bajetgs. Il resultat è oz da vesair el center da Berna. La Chasa federala, in bajetg da prest 300 meters che cumpiglia tranter auter las salas dal Cussegl naziunal ed dal Cussegl dals chantuns sco era las stanza da sesida nua ch'il Cussegl federal s'entaupa ina giada l’emna.

Di da las portas avertas

La pussaivladad da dastgar visitar ils bajetgs che n'èn normalmain betg simplamain uschia accessibels vegnia a carmalar blers el uschenumnà quartier federal, di Andreas Schilter. In da quels bajetgs cun ina istorgia fitg interessanta saja per exempel era l’hotel Bellevue Palace.

Legenda: Il quartier federal Servetsch dal parlament

«Quai bajetg na tutgava oriundamain betg a la Confederaziun. Ils onns 1970 vuleva dentant la Russia cumprar l’hotel e transfurmar quel en in’ambassada. Per evitar quai ha la Banca naziunala da la Svizra cumprà l’hotel.»

Dal mund da la diplomazia e spiunascha tar l’istorgia dal franc svizzer enfin tar il «Chalet federal» hai dà per ina e mintgin bler da perscrutar. Dentant betg mo els bajetgs mabain era sin las plazzas enturn la Chasa federala. «Nus avain ina tribuna sin la plazza federala ed era avant la Chasa federala ost e vest. Pervia las controllas da segirtad èsi da quintar cun colonnas e per levgiar il temp da spetga vulain nus divertir noss osps.»