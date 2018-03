Il Glacier Express ha l'onn passà pudì transportar 18,2% dapli passagiers che l'onn avant. En tut èn 220'000 persunas viagiadas il 2017 cun il tren turistic. La dumonda per viadis cun il Glacier Express è surtut creschida tar turists or dal sidost da l'Asia, l'India, il Taiwan, la China, la Corea dal Sid, Il Giapun e dals Stadis Unids da l'America.

L'interess creschì per il Glacier Express ha er gì in effect positiv sin la Gornergrat Bahn, perquai ch'adina dapli viagiaturs reservan er gist il viadi sin il Gornergrat. La viafier Gornergrat Bahn ha en tut pudì augmentar las entradas da l'onn passà per 14,7% sin 30,2 milliuns francs.

Las entradas totalas da la BVZ Holding èn creschidas per 6% sin 151,5 milliuns francs. En il medem mument èn dentant er ils custs da manaschi creschids per 2,7% sin 111,4 milliuns francs. Raschun per quest augment èn surtut pli auts custs d'infrastructura. Tuttina ha il gudogn dal concern pudì vegnir augmentà per 42,7% sin 12,5 millliuns francs.