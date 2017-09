18 giuvenils tranter ils blessads ad Andermatt

Tar l'accident da in accident manevrar a la staziun da viafier ad Andermatt èn 33 persunas vegnidas blessadas. Tranter questas sajan 18 giuvenils svizzers ch'eran sin viadi cun lur classas. Nagin è dentant blessà grevamain, quai tenor la polizia.

Tranter ils radund 100 passaschiers eran er trais classas da scola da la 6. fin 8. classa da la Svizra cun totalmain 65 scolaras e scolars, uschia scriva la polizia chantunala. Da las 15 ulteriuras persunas blessadas èn 13 da la Svizra e duas dals Pajais Bass.

L'accident sin la staziun dad Andermatt è capità da mezdi. Sco la Matterhorn Gottard Bahn scriva saja quai vegnì tar ina collisiun durant lavurs da manevrar d’ina locomotiva cun in tren che spetgava. En quests chars che spetgavan sa chattavan radund 100 persunas ha confermà era la polizia dal chantun Uri. Naginas èn dentant en privel da vita. A bord dal tren eran radund 100 passagiers. Il dumber da blessads è vegnì curregì da 30 sin 33 blessads.

Pliras ambulanzas ed er trais helicopters da la Rega èn stads en acziun. Per las lavurs da salvament è la via tranter Göschenen ed Andermatt stada serrada per muments. Il tren fiss partì tenor plan da las 11:28 uras en direcziun Mustér.

Accident tar manever da mintga di

L'accident saja capità tar in manever che vegnia fatg mintga di ad Andermatt, ha ditg Jan Bärwalde da la Matterhorn Gotthard Bahn. Il tren ch'era vegnì da Mustér ad Andermatt avess curt avant mezdi gì da turnar enavos a Mustér. Tar la midada da la locomotiva è quella siglida en la cumposiziun da tren che cumpigliava tschintg vaguns. Daco ch'i saja vegnì tar quella collisiun na saja tenor Bärwalde betg anc cler.

