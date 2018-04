Ils 190 sgols durant ils 4 dis da Pasca sajan surproporziunalmain blers, cumpareglià cun Pasca 2017 cun 130 sgols, communitgescha la REGA. Quai saja duì surtut al fatg ch'i ha dà dapli naiv e la situaziun da lavinas per part precara.

Tar las acziuns saja il pli savens ì per salvar sportists d'enviern ch'han gì in accident. Quai tar 80 sgols. Tar ulteriurs 60 sgols saja quai ì per salvar persunas cun problems da sanadad. 30 sgols sajan duids ad accidents.

RR novitadas 06:00