Dentant vegn squittà pli pauc da l’erbicid dispitaivel glifosat. Entant che dal 2014 vegnivan anc squittads bundant 300 tonnas glifosat è il diever sa sbassà dal 2016 sin radund 200 tonnas. Igl è in dals erbicids che vegn duvrà il pli savens en Svizra. Davart in scumond pussibel da glifosat è vegnì debattà en Svizra sco era en l’Uniun europeica.

Adina dapli insecticids

La cifra tar erbicids sco glifosat va enavos tuttina vegnan squittads adina dapli insecticids en Svizra, scriva l’Uffizi federal da l’agricultura. In motiv saja per evitar, ch'in mustgin asiatic, che fa donns a la fritga sa derasa en Svizra. Quai ha per exempel procurà che l'insecticid caolin vegn duvrà passa 10 giadas dapli che anc il 2008.

