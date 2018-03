La Confederaziun investescha quest onn 2,3 milliardas francs en la rait da vias naziunala. Da quellas derivan 1,9 milliardas francs per la prima giada dal fond per vias naziunalas e traffic d'aglomeraziun NAF ch'il pievel aveva approvà il 2016.

2,3 milliardas per las vias naziunalas

1,45 milliardas francs vegnian duvrads per extender e mantegnair la rait existenta communitgescha l'Uffizi federal da vias ASTRA. 175 milliuns francs èn per liquidar stretgas e 290 milliuns francs èn previs per construir novs trajects.

Ils credits aveva il parlament approvà en la sessiun d'enviern da l'onn passà.

