La branscha da construcziun svizra ha fatg ils emprims 9 mais da l'onn ina svieuta da stgars 15 milliardas francs – in minus da 2,7%. Quai communitgescha la Societad svizra dals impressaris constructurs.

2,7% pli pauca svieuta per branscha da construcziun

La branscha da construcziun svizra cumbatta pli e pli ferm cun ina sminuziun da la svieuta. Ils emprims nov mais da quest onn è la svieuta sa reducida per 2,7% sin 14,9 milliardas francs. Tranter auter saja quai d'attribuir al fatg ch'i vegnia bajegià adina damain abitaziuns.

Er il rest da l'onn na saja betg pli da quintar cun in augment. Las dumondas da bajegiar èn numnadamain sa reducidas per 4%. Uschia na vegnan las cifras da la branscha da construcziun betg pli a pudair cuntanscher il livel da l'onn passà. Er per l'auter onn saja da quintar cun damain svieuta. I na saja dentant betg da temair che las activitads da construcziun crodian ensemen propi fitg.

Construcziun d'abitaziuns sco ristg

Tenor la Societad d'impressaris constructurs saja quai d'attribuir a la construcziun d'abitaziuns. Tenor la societad dettia adina dapli mussaments ch'il zenit per abitaziuns saja surpassà e ch'il volumen sa sminueschia uss. Las renditas bassas dal martgà da finanzas hajan promovì la construcziun d'abitaziuns ils ultims onns. Uss sajan dentant pli bleras abitaziuns libras. Quai augmentia ils ristgs.

