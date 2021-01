L’acziun «2 x Nadal» ha mobilisà fermamain la populaziun. Quai scriva la Crusch Cotschna Svizra. Dieschmillis persunas han mess ensemen pachets cun artitgels elementars dal mintgadi per umans che vivan en Svizra en relaziuns precaras. Ulteriurs millis han demussà cun in pachet online lur solidaritad cun carstgauns en paupradad da l'Armenia, da la Bosnia-Erzegovina, da la Moldavia e dal Kirghistan.

Bun 63'000 pachets

En tut èn vegnids regalads bunamain 63milli pachets. Las donaziuns via ils chanals online han cuntanschì quest onn in nov record. Ils pachets han ina valur da rodund 850'00 francs. Vitiers ha il coop furnì rauba supplementara en valur da 400'000 francs. Il dumber e la valur dals pachets online èn pli che sa dublads en cumparegliaziun cun l'onn precedent ed era las donaziuns via coop.ch han cuntanschì in nov record.