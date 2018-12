A partir da l'auter onn sto l'entira populaziun svizra pudair cuntanscher ina posta u in post da pajament entaifer 20 minutas cun il traffic public u a pe. Questa nova regulaziun ha il cussegl federal deliberà.

El è suandà ina recumandaziun d'ina gruppa da lavur che Doris Leuthard aveva installà. Cun questa regulaziun duain postas ed agenturas esser cuntanschiblas meglier per la clientella. Oz ston las postas mo esser cuntanschiblas per 90% da la populaziun entaifer 20 minutas. Per posts da pajament valan 30 minutas.

Er midà ha che questa regulaziun na vegn en il futur betg pli mesirada cun la media svizra mabain cun la media chantunala. En regiuns nua ch'il temp da 20 minutas na po betg vegnir resguardà sto la Posta porscher la pussaivladad da far pajaments a l'isch chasa u per exempel en cooperaziun cun ina banca.

Ina filiala sin 15'000 abitants

Er en las citads e las agglomeraziuns duai la purschida vegnir meglierada. Per 15'000 abitants duai dar ina filiala da la Posta. Sche questa barriera vegn surpassada sto la posta installar in ulteriur punct d'access.

La revisiun porta er in dialog da planisaziun regular tranter la Posta, ils chantuns e las vischnancas. Tar ina serrada planisada sto la Posta tadlar almain sis mais avant las autoritads da la vischnanca pertutgada.

