Basilea-Citad fixescha sco emprim chantun da la Svizra tudestga ina paja minimala da 21 francs l'ura en la lescha. Il suveran ha cun 54% da las vuschs approvà la cuntraproposta da la regenza e dal parlament. L'iniziativa «Nagina paja sut 23 francs» dals sindicats e da las partidas sanestras è vegnida refusada cun 50,7% da las vuschs. La participaziun a las votaziuns ha muntà a 61%.

Bleras excepziuns en cuntraproposta

La cuntraproposta na fixescha betg be ina paja minimala pli bassa. Tranter auter vegnan er contracts collectivs e contracts normals da lavur che prevesan gia ina paja minimala exclus da la prescripziun. Sco excepziun valan er persunas che lavuran sin dumonda, sch'ellas na lavuran betg pli che 70 uras l'onn per ina interpresa. Medemamain na vala la regla betg per collavuraturs che lavuran en l'exteriur e per praticums da fin a 6 mais.

Sco emprim chantun en Svizra insumma ha Neuchâtel fixà il 2017 en sia lescha ina paja minimala da 20 francs l'ura. Er en ils chantuns Genevra, Giura e Tessin ha il suveran approvà sumegliantas iniziativas. Sin nivel naziunal ha l'iniziativa per ina paja minimala da l'Uniun sindicala dentant fatg naufragi il 2014.