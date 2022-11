Ils sindicats Unia e Syna duain elavurar propostas per salvar la fabrica da tubac a Boncourt en il chantun Giura. Ad ina radunanza è il persunal s’exprimì per sa laschar represchentar dals sindicats.

L’interpresa multinaziunala «British American Tobacco» (BAT) aveva avert l’emna passada ina procedura da consultaziun en connex cun il lieu da Boncourt, in stgalim preliminar per ina relaschada en massa. El po u chaschunar ina serrada cumpletta dal lieu u per part. La decisiun definitiva vegn prendida il december. Pertutgadas èn 220 persunas.

La gievgia han represchentants dal sindicat scuntrà la testa svizra da BAT. En quest connex è vegnì fixà l’ulteriur proceder en questa procedura da consultaziun. La scuntrada saja stada en in clima constructiv. En quest stadi da la procedura na dettia naginas tractativas davart in plan social, hai gì num. Las proximas emnas vegnan nizzegiadas per tschertgar alternativas a la serrada.