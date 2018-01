250 cas d'abus sexuals en la baselgia catolica

Oz, 11:30

Onna Riedi

Avant set onns ha la Conferenza dals uvestgs svizra instradà in post da consultaziun per victimas d'abus sexuals en tut las diocesas. En quest temp èn vegnidas inoltradas 250 annunzias. Ils ultims trais onns èn quai en media stads 2 cas per mais.