Per la furmaziun, la perscrutaziun e l’innovaziun duai dar dapli

28 milliardas per 4 onns

Ils proxims quatter onns duai la Confederaziun investir 28 milliardas francs per la furmaziun professiunala, la furmaziun supplementara, las scolas autas sco era la perscrutaziun e l'innovaziun en Svizra. Quai èn radund duas milliardas dapli che la perioda actuala 2017 fin 2020.

Il Cussegl federal ha approvà il messadi per promover la furmaziun, la perscrutaziun e l'innovaziun en ils onns 2021 fin 2024. I sa tracta d'in rom da pajament. Quel cuntegna 11 divers conclus da finanzas, la summa totala munta a 27,935 milliardas francs.

Ils meds supplementars dovri tenor il Cussegl federal tranter auter en vista al svilup digital. Vitiers saja da quintar cun in effect per in svilup persistent e gistadad da las schanzas, scriva il Cussegl federal.

RTR novitads 15:00