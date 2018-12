29% dapli gudogn da manaschi per Axpo

Dapli gudogn da manaschi ma pli pauc gudogn net hai dà quest onn per l'Axpo.

Er contribuì a l'augment hajan respargns annuals da 200 milliuns francs. Plinavant sajan las ovras atomaras da Beznau e Leibstadt stadas pli ditg a la rait ch'ils onns avant.

L'ovra atomara da Beznau ha gì in reactur ch'è stà trais onns giud la rait perquai ch'ins ha supponì donns tar il sistem da recipients da squitsch. Pir la primavaira ha quel puspè pudì vegnir mess en funcziun. Suenter examinaziuns vastas vid il reactur hajan l'Inspecturat federal da la segirezza nucleara e l'Uniun svizra per inspecziuns tecnicas puspè da la lubientscha per manar enavant Beznau.

Producziun d'electricitad svizra strapatschescha

La producziun d'electricitad engrevgeschia dentant vinavant il gudogn, er quest onn. Las entradas entras la vendita sajan bassas perquai che l'Axpo segireschia sia producziun mintgamai sur trais onns. Perquai na possia il concern anc betg profitar dals pretschs che giajan ad aut.

Gudogn net, sut il stritg pli pitschen

Il gudogn net dal concern è sa sbassà. Sut il stritg haja l'Axpo gudagnà 131 milliuns francs, suenter ch'ella aveva fatg l'onn passà 310 milliuns francs gudogn. L'onn passà aveva dentant la vendita da la rait da tensiun auta a Swissgrid purtà 139 milliuns francs en la cassa.

