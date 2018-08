Sch'i fiss stà da votar ils 5 d'avust, lura avessan votantas e votants approvà tuts trais projects – pia tant l'iniziativa da fair-food, l'iniziativa per la suveranitad alimentara sco er il conclus federal davart las vias da velo. Quai mussa l'emprima enquista da trend da gfs.berna.

Ids a l'urna fissan 40% – ina participaziun plitost bassa. Pervi da las vacanzas da stad na saja la populaziun svizra anc betg en modus da votar ed er las campagnas n'hajan anc betg survegnì schlantsch. Quai scriva l'institut gfs.berna, che ha fatg l'enquista sin incumbensa da la SRG SSR.

Iniziativa da fair-food

En tut avessan 78% acceptà l'iniziativa. E tuttina saja il resultat da la votaziun avert ed i dettia anc potenzial ch'il resultat pudess sa midar tar in Na, scriva gfs.berna. Per l'ina n'hajan blers anc betg furmà in'opiniun, per l'autra n'haja la campagna cunter l'iniziativa anc betg cumenzà.

Iniziativa per la suveranitad alimentara

Era l'autra iniziativa agrara chatta sustegn: Total 75% da las votantas e dals votants svizzers avessan ditg Gea. Tge resultat ch'i dat ils 23 da settember è però anc avert. Critic s'expriman surtut umens, giuvenils, persunas cun grondas pajas, persunas che vivan en l'aglomeraziun u en la Svizra taliana e persunas che han fidanza en la regenza.

Conclus federal davart las vias da velo

Il mument èn 64% da la populaziun svizra per u plitost per acceptar il conclus federal. Opposiziun datti fin uss sulet da la Partida populara svizra. Consentiment survegn il conclus cunzunt perquai ch'ir cun velo tutga tar il mintgadi da blers.

Enquista dal GfS sin incumbensa da la SRG SSR

L'enquista ha fatg la Societad svizra da retschertgas socialas praticas (GfS) sin incumbensa da la SRG SSR. Per l'enquista han ins dumandà 1200 votants tranter ils 30 da fanadur ed ils 10 d'avust 2018. La quota d’errur è tar +/- 2,9%, quai tar ina probabilitad da 95%. Plinavant fan ils auturs da l'enquista attent, che quels resultats mussan la situaziun mumentana da 50 dis avant la votaziun federala.

