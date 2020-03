Mesiras sco serrar cunfins u scolas n'èn per las autoritads federalas per il mument anc nagin'opziun. I dat il mument in scumond per occurrenzas che han dapli che 1'000 persunas.

L'Uffizi federal da sanadad ha lantschà quest’emna ina proxima offensiva d'infurmaziun. Quella cuntegn las suandantas reglas d'igiena:

evitar da dar il maun

fazialets da palpiri duain vegnir bittads davent en chanasters da rument serrads

visitar staziuns d'urgenza pir suenter in'annunzia telefonica

Quellas trais reglas cumpletteschan las ulteriuras reglas d'igiena che la Confederaziun ha gia definì avant. Quellas èn:

lavar bain ils mauns

tusser e starnidar en in fazialet ubain en il cumbel

star a chasa sch'ins ha fevra e tuss

Cun quai mida la colur da la campagna d'infurmaziun dal BAG da mellen sin cotschen. Sche la populaziun suonda las recumandaziuns lura possian ins sa proteger da l'infecziun dal coronavirus.

Legenda: Ils novs placats da la campagna èn da colur cotschna. RTR

30 cas confermads en Svizra

Fin il glindesdi saira èn tenor l'Uffizi federal da sanadad vegnids confermads 30 cas d'infecziun en 11 chantuns. I sa tracta dals chantuns Argovia, Basilea-Champagna, Basilea-Citad, Berna, Friburg, Genevra, Grischun, Tessin, Vad, Vallais und Turitg.

Tut las persunas cun in'infecziun confermada sajan isolads e persunas or dal conturn infurmadas. Ils infectads sajan tuts en in bun stadi da sanadad. Fin uss sajan pli che 1'850 persunas cun in suspect d'infecziun vegnidas testadas, ha infurmà l'Uffizi federal da sanadad.

RR novitads 06:00