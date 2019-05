Il traffic duai en l'avegnir anc vegnir spustà pli fitg da la via sin ils binaris. La ministra dal traffic Simonetta Sommaruga ha annunzià in pachet da mesiras a chaschun dal 30avel giubileum da l'iniziativa da las Alps la sonda a Goldau (SZ).

Far ir ils camiuns sin il tren

Sommaruga ha proponì da sbassar la tariffa da diever per ils binaris e rabats per trens da vitgira pli lungs. Plinavant examineschia la Confederaziun d'augmentar la taxa per camiuns pesants pli vegls e malnets.

Ils iniziants han pledì per in scumond per camiuns da diesel che traverseschan las Alps a partir dal 2035. Els vulan nizzegiar lur onn da giubileum per discutar sch'i saja necessaria in'iniziativa nova per cuntanscher questa finamira.

L'Astag sa dusta cunter las pretensiuns

L'uniun dals camionneurs Astag ha reagì anc la sonda sin questa pretensiun: La bilantscha d'ambient dal transport da camiuns svizzer vegnia adina pli buna.

Auzaments tar las valurs da CO2 u tar la taxa sin il traffic da camiuns pesants dependenta da la prestaziun LSVA sbagliassan cumplettamain la mira – citescha l'agentura da novitads svizra SDA l'Astag.

RR novitads 14:00+