30 tschess barbet novs en las alps

En la regiun da las Alps èn quest onn sgulads ora 30 tschess barbet ch'èn naschids en libertad – tants sco anc mai. 13 da quels èn vegnids cuads ora da pèrs en Svizra, communitgescha la fundaziun Pro Tschess barbet.

13 dals tschess barbet èn sgulads ora da gnieus en Svizra, ulteriurs otg en l'Italia, otg en Frantscha ed in en l'Austria. In ulteriur tschess barbet da la Val Bagnes en il Vallais spetga anc da pudair sgular ora. El era crudà or da ses gnieu il matg ed è vegnì operà en l'ospital d'animals a Turitg. Ussa sa revegn el anc en il parc d'animals a Goldau. L'utschè vegnia dentant betg relaschà en Svizra mabain en las Prealps franzosas. Là sajan ils envierns pli miaivels e l'utschè haja uschia pli grondas schanzas da surviver l'enviern.

La re-colonisaziun da l'utschè da rapina era vegnida lantschada avant passa 25 onns en Svizra, quai en il parc naziunal. Dapi lura èn vegnids mess en libertad 45 tschess barbet giuvens. Entant vegnan ils utschels cuads ora regularmain en 10 lieus en il Grischun e 5 en il Vallais.

RR novitads 16:00