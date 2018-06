Il Cussegl federal dumonda il parlament per in credit d'obligaziun da 60 milliuns francs per renovar l'infrastructura da las tschintg staziuns svizras per transportar autos cun tren. 37,1 milliuns da quest credit duessan ir a favur da la Viafier retica.

Las staziuns per transportar autos cun il tren al Lötschberg, Simplon, Vereina, Furka ed Alpsu garanteschan er l'enviern colliaziuns segiras tras las Alps svizras. Las infrastructuras da quellas ed ina gronda part dal material rudlant èn però gia var 30 fin 40 onns veglias e ston vegnir sanadas ils proxims onns. Tenor evaluaziun da la Confederaziun muntan ils custs per questas investiziuns a 60 milliuns francs per il temp dal 2019 fin il 2023. Perquai drizza il Cussegl federal ina dumonda correspundenta per in credit d'obligaziun al Parlament federal.

Da quels 60 milliuns francs duess la Viafier retica survegnir 37,1 milliuns per renovar l'infrastructura dal Vereina. Radund 26 milliuns duessan star a disposizun per nov material rudland sco locomotivas e novs vaguns. Ulteriurs 11 milliuns datti per lavurs da sanaziun, tranter auter vi da la segirezza dal tunnel e dal sistem d'access.

Ils daners per las renovaziuns vi da las staziuns da transportar autos vegnan ord la finanziaziun speziala per il traffic sin via, l'uschenumnada «cassa da traffic». Il credit d'obligaziun duai vegnir concedì dal parlament ensemen cun il preventiv da la Confederaziun per il 2019.

