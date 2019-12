I dettia dentant anc adina ina differenza tranter las charas regiuns urbanas e las regiuns ruralas pli bunmartgadas. D'ina vart è il café crème vegnì pli bunmartgà en las regiuns urbanas, nua ch'il café è en general plitost char. Da l'autra vart è il pretsch d'ina scadiola café crème betg creschì uschè fitg en regiuns nua ch'il café crème era gia pli bunmartgà.

I dat diversas raschuns ch'il café è vegnì pli bunmartgà. La materia prima per far in scadiola café crème è vegnida pli bunmartgada. La fava dal café Arabica saja per part stada uschè bunmartgada sco dapi 14 onns betg pli, scriva l'associaziun CafetierSuisse. Dentant influenzeschia il pretsch da fava da café strusch il pretsch per ina scadiola café crème, ha ditg il president da CafetierSuisse Hans-Peter Oettli. Ina bler pli gronda influenza sin il pretsch per ina scadiola café crème hajan ils custs da pajas e da locuziun.

Pli pauc che 1'000 scadiolas

Svizzers e Svizras baivan bler café. Lur consum è però sa sminuì cumpareglià cun ils onns precedents. En media ha ina persuna bavì 975 scadiolas per onn, l'onn 2017 eran quai anc 1'110 scadiolas. Cumpareglià cun auters pajais han per l'emprima giada Tudestgs, Norvegiais ed er Austriacs bavì dapli café ch'ils Svizzers.

Il mument na dettia nagina explicaziun per questa digren, di il president da CafetierSuisse Oettli. I saja pussibel che quai saja d'attribuir ad effects statistics.

Ord l'archiv

Per in bun café è Daniel Badilatti viagià lontan. Café è tut per el che fa reclama cun sia brassaria da café la pli autsituada en l’Europa. Martin Valär ha accumpagnà l’onn 2004 Daniel Badilatti en l’Indonesia sin l’insla da Sumatra, nua che l’Engiadinais ha sustegnì durant onns ina cooperativa da café locala. Oz è Daniel Badilatti per surdar sia brassaria a la proxima generaziun, tuttina s’engascha el anc en in project sin ina plantascha da café en il Nicaragua.

RTR novitads 12:00